إخلاء مئات المنازل بسبب حريق كبير في الولايات المتحدة

امتد حريق غابات كبير في ولاية أوريغون في غرب الولايات المتحدة حيث تشتعل حرائق عدة ما أدى إلى إجلاء آلاف السكان وإخلاء مئات المنازل، وفق ما أكدت السلطات المحلية.

ودمّر الحريق الذي سمّي "سيدر كريك فاير" 35 ألف هكتار إذ امتد إلى مقاطعتين في وسط أوريغون شرق مدينة أوجين، وفق المجموعة الوطنية لتنسيق حرائق الغابات.

ويهدد الحريق أكثر من 2000 مسكن و400 مبنى تجاري. وفعّلت السلطات المستوى الثالث من خطتها للإخلاء في مناطق معينة منذ بضعة أيام ما يعني أن الخطر في هذه الأماكن وشيك ويجب إخلائها على الفور.

وتلقى مئات السكان أمراً بإخلاء منازلهم وأبلغت السلطات الآلاف غيرهم بضرورة الاستعداد للإخلاء إذا لزم الأمر.

وأكدت المجموعة الوطنية لتنسيق حرائق الغابات أن دخاناً كثيفاً لفّ المنطقة مؤثراً على جودة الهواء.

وامتد حريق "سيدر كريك فاير" بسبب أحوال الطقس الأسبوع الماضي إذ شهد رياحاً آتية من الشرق ودرجات حرارة عالية وجفاف، لكن تحسن الطقس في وقت متأخر أمس الاثنين ما سهّل عمل نحو 1200 من رجال الإطفاء العاملين على إخماد الحريق.

وعمل رجال الإطفاء على إقامة حواجز في مواجهة اللهب على طول الطرق. وأشاروا إلى أن الأمر قد يستغرق نحو أسبوع.

ويمتد حريق آخر هو "دوبل كريك فاير" منذ 30 أغسطس في شمال غرب أوريغون مدمّراً أكثر من 62 ألف هكتار من الغابات.

ويعاني الغرب الأميركي من عواقب جفاف مدمّر مستمر منذ أكثر من عقدين وتفاقم بسبب تغيّر المناخ.

ويتمدد حالياً أكثر من 90 حريقاً في ثماني ولايات غربية ما يخنق سكان مدن كبرى مثل سياتل.

ويكافح رجال الإطفاء خصوصاً حريق "فيرفيو فاير"في ضواحي لوس أنجلوس حيث تم إحراز تقدم كبير في مواجهته الاثنين و"موسكيتو فاير" في محيط ساكرامنتو.