شاهد.. زوجة بايدن تتعرض لموقف محرج ومضايقة من أميركي في الشارع

وثق مقطع فيديو متداول، تعرض جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي، لموقف محرج في أحد شوارع ولاية كونيتيكت الأميركية.

وكانت جيل في مدينة نيو هيفن، الأربعاء، كجزء من زيارتها لـ 3 ولايات أميركية، للترويج لبرامج التعليم الصيفية التي تمولها خطة الإنقاذ التابعة لإدارة بايدن.

وخلال زيارتها، توقفت جيل لتناول الآيس كريم مع حاكم الولاية نيد لامونت، في متجر ألبان مزرعة أريثوسا.

وبعد نزولها من السيارة صرخ بوجهها رجل في الشارع قائلا: "زوجك هو أسوأ رئيس شهدناه على الإطلاق!"، فلوحت له جيل بيدها وردت مبتسمة: "شكرا لك".

بينما استمر الرجل في مضايقتها قائلا: "أنت مدينة لنا بأموال الغاز!"، ولم ترد زوجة جو بايدن.

PROTESTERS: "Your husband is the worst President we ever had, you owe us gas money"



JILL BIDEN: “Thank you for your support”



pic.twitter.com/Y2wPZ9h0Zg