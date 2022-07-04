سعودي يستضيف 500 حاج في مزرعته بتمير.. استقبلهم وودعهم بالبخور (فيديو)

وعرض تقرير لقناة "العربية"، قصة السعودي حول مزرعته في تمير بالرياض إلى مقر لضيافة الحجاج في طريقهم إلى مكة، حيث استقبل هذا العام 500 حاجاً قبل ذهابهم إلى لأداء مناسك الفريضة.

حول مواطن سعودي مزرعته في تمير بالرياض إلى مقر لضيافة الحجاج في طريقهم إلى مكة، حيث استقبل هذا العام 500 حاجاً قبل ذهابهم إلى لأداء مناسك الفريضة.

واستعرض تقرير لقناة "العربية"، قصة السعودي، موضحا :"وصل ركاب هذه الحافلة من روسيا مروراً بدبي"، لافتا:"حجاج قرروا قطع آلاف الكيلومترات لأداء مناسك الحج فوجدوا أبو راشد باستقبالهم في مدينة تمير قرب الرياض".

وظهر أبو راشد وهو يرحب بالحجاج الروس أثناء استقبالهم في مزرعته، قائلا:"مرحب بضيوف الرحمن وضيوف خادم الحرمين أهلا وسهلا".

وأشار التقرير:"أصبحت مزرعة أبو راشد محطة لتوقف الحجاج ولاسيما القادمين عن روسيا وهو لا يتوقف عن إكرامهم منذ وصولهم".

ولفت:"الدموع ذرفت من إحدى السيدات قبل أن تؤدي صلاتها استعدادا لقهوة وتمر استقبلهم بهما مضيفهم أبو راشد ".

وقال حاج روسي:"تعرفنا على أبو راشد منذ عدة أعوام وأصبح من كثرة استقباله لحجاج روسيا منا"، فيما شكرت حاجة روسية أبوراشد، قائلة:"أشكر هذا الشخص على استقبالنا ولم أكن أتوقع هذا الاستقبال".

ورأى حاج روسي آخر:"مفاجأة رائعة بعد طريق طويل والنهاية كانت سعيدة بهذا الاستقبال".

وأردف التقرير:"لأبو راشد قصة طويلة مع الحجاج الروس قبل التعهد بخدمتهم وجعل مزرعته محطة استراحة لهم"، فيما قال أبوراشد:"الحجاج الروس ذهبت إليهم بعد كأس العالم في روسيا وتقابلت وقتها مع الجالية المسلمة وأصبحت العلاقة بيننا أخوية واتصلوا علي وأخبروني بأنهم قادمين للحج من دبي للمدينة المنورة فطلبوا مني أن أقابلهم عند محطة بنزين".

وتابع:"طلبت منهم أن يأتون على مزرعتي واستقبلت 120 حاجا".

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