شاهد.. مزحة صادمة من إردوغان لجونسون وتدخل سريع من بايدن

التقطت كاميرات وسائل الإعلام خلال فعاليات قمة الناتو في مدريد، حديث جانبي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بطريقة أربكت الأخير، في حضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وحسب صحيفة المرصد، أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته الكاميرات، الرئيس التركي وهو يشير بإصبعه إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قائلًا :"هذا من سيجلب لنا العار"، جاء ذلك بعد أن بادر جونسون بإلقاء التحية على إردوغان باللغة التركية، واضطر الرئيس الأميركي للتدخل لتهدئة الموقف قائلًا: "هذه مزحة اهدأ يا بوريس".

"Here's a disgrace to us", Recep Tayyip Erdogan joked about Boris Johnson



"This is a joke, a joke, calm down, Boris", said Biden