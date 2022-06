قطار يخرج عن مساره في ألمانيا.. وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)

قالت الشرطة إن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون عندما خرج قطار مزدحم عن مساره قرب منتجع للتزلج في جنوب ألمانيا اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة أن 15 من بين الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات موضحا أن 60 شخصا كانوا على متن القطار وقت الحادث الذي وقع شمالي غارمش بارتنكيرشن في بافاريا.

وقال المسؤول إن المدعين والشرطة فتحوا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم ترد أي معلومات حول هويات الضحايا وما إذا كان السائق من بين القتلى.

وكان متحدث باسم مكتب منطقة غارمش بارتنكيرشن قد ذكر في وقت سابق أن 60 شخصا أصيبوا في الحادث.

وذكرت صحيفة مونشنر ميركور، نقلا عن إحدى الصحف المحلية، أن العديد من طلاب المدارس كانوا على متن القطار.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عربات قطار إقليمي من طابقين عالقة بين أغصان الأشجار فضلا عن أشخاص يُنقلون على محفات أو يقفون على القضبان.

وقالت الشرطة إن عملية كبيرة لخدمات طوارئ لا تزال جارية، وإن خط السكك الحديدية مغلق بالكامل حاليا.

🇩🇪 Another shocking train accident today.

Three people died and several others were injured in the derailment of a DB regional train in Germany, near Garmisch-#Partenkirchen in the Bavarian Alps. pic.twitter.com/oWwxSukJdI