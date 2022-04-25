وفاة أثرياء روس أحدهم كان مسؤولا في الكرملين وعائلتهم في ظروف غامضة
أعلنت مصادر أن أربع حالات "انتحار" حدثت مؤخراً لمسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في صناعة الغاز الروسية ".
وحسب صحيفة "الديلي ميل" تم العثور على جثة سيرغي بروتوسينيا ، 55 عامًا ، وهو رجل أعمال شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي نوفوتيك، مشنوقا خارج فيلا إسبانية ، مع زوجته ناتاليا ، 33 عامًا ، ووجدت ابنتهما المراهقة ماريا مقتولة .
وقبل أيام فقط ، تم العثور على جثة فلاديسلاف أفاييف ، 51 عامًا ، وكان مسؤولًا في الكرملين في شقة بنتهاوس النخبة في موسكو إلى جانب زوجته يلينا ، 47 عامًا ، وابنته ماريا ، 13 عامًا .
في 25 فبراير ، بعد يوم من اندلاع حرب أوكرانيا ، عثر على جثة ألكسندر تيولاكوف ، 61 عامًا ، مسؤول مالي وأمني كبير في شركة غازبروم على مستوى نائب المدير العام. وتشير التقارير إلى أنه تعرض للضرب المبرح قبل وفاته.
وفي نفس مجمع لينينسكي السكني قبل ثلاثة أسابيع ، تم العثور على ليونيد شولمان ، 60 عامًا ، رئيس النقل في شركة غازبروم إنفست ، ميتًا بطعنات متعددة.
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