وفاة أثرياء روس أحدهم كان مسؤولا في الكرملين وعائلتهم في ظروف غامضة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت مصادر أن أربع حالات "انتحار" حدثت مؤخراً لمسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في صناعة الغاز الروسية ".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" تم العثور على جثة سيرغي بروتوسينيا ، 55 عامًا ، وهو رجل أعمال شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي نوفوتيك، مشنوقا خارج فيلا إسبانية ، مع زوجته ناتاليا ، 33 عامًا ، ووجدت ابنتهما المراهقة ماريا مقتولة .

وقبل أيام فقط ، تم العثور على جثة فلاديسلاف أفاييف ، 51 عامًا ، وكان مسؤولًا في الكرملين في شقة بنتهاوس النخبة في موسكو إلى جانب زوجته يلينا ، 47 عامًا ، وابنته ماريا ، 13 عامًا .

في 25 فبراير ، بعد يوم من اندلاع حرب أوكرانيا ، عثر على جثة ألكسندر تيولاكوف ، 61 عامًا ، مسؤول مالي وأمني كبير في شركة غازبروم على مستوى نائب المدير العام. وتشير التقارير إلى أنه تعرض للضرب المبرح قبل وفاته.

وفي نفس مجمع لينينسكي السكني قبل ثلاثة أسابيع ، تم العثور على ليونيد شولمان ، 60 عامًا ، رئيس النقل في شركة غازبروم إنفست ، ميتًا بطعنات متعددة.

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