تركي الفيصل: لهذا السبب عملت في أحد المطاعم في أميركا (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الأمير تركي الفيصل عن قصة عمله في أحد المطاعم بأميركا مكان صديقه الكوبي والذي كان يسكن معه بشقة في واشنطن بعد أن أجبرته الظروف للغياب عن العمل لمدة أسبوع.

وقال الفيصل خلال لقائه في برنامج "ذات" مع سامي الجابر على قناة السعودية : " كان ذهابي لذلك تلبية لطلب صديقي في السكن بحي جورج تاون في واشنطن وهو كان يعمل في هذا المطعم كنادل واضطرته ظروفه العائلية أن يغيب ويذهب إلى زيارة أهله بعيداً عن الولايات المتحدة فطلب مني أن آخذ مكانه في المطعم حتى لا يخسر وظيفته فوافقت على ذلك وفعلاً بدأت العمل لمدة الأسبوع ولما عاد رديت له المكان".

وتابع أن هذه الوظيفة تركت فيه أثراً قائلاً : " إنك تخدم آخرين بناءً على ما يطلب منك ما هو شيء مألوف خاصة بالنسبة لطالب في مدرسة أو جامعة أو موقع اجتماعي معين ثم الالتزام بوقت الخدمة حيث كان الوقت من الساعة 5 مساءً بعد الدراسة إلى الساعة 11 مساءً والذهاب إلى المكان قبلها بساعة لترتيب نفسك وكذلك حمل الأواني في تقديم الأطباق للآخرين وهذا لم يكن فقط تأثيره على الجسم وإنما على الذهن وإشعار الإنسان بأنه في خدمة الآخرين".

الأمير تركي الفيصل: عملت في أحد المطاعم في أمريكا دعما لصديقي الكوبي #ذات_تركي_الفيصل @SamiAlJaber pic.twitter.com/JjnI0BFSXQ — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 17, 2022

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