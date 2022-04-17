إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية في أوكرانيا

المصدر: كييف - أ ف ب

حقق طابع بريدي يصور جندياً أوكرانياً وهو يرفع إصبعه الأوسط بوجه السفينة الحربية الروسية "موسكفا" التي غرقت في البحر الأسود، مبيعات عالية في مكاتب البريد في مختلف أنحاء أوكرانيا، ليصبح مادة جذب لهواة الجمع ورمزا "للنصر".

وفي مكتب البريد المركزي في كييف، اصطف مئات الأوكرانيين من مختلف الأعمار ساعات عدة للحصول أوّلاً على هذا الطابع البريدي المستطيل الذي من المقرر طبع مليون نسخة منه.

وقال يوري كوليسان (22 عاما) الذي انتظر ساعتين ونصف ساعة لشراء 30 طابعا: "هذه السفينة كانت الأكبر لديهم، بقيمة تقرب من 750 مليون دولار، لقد علّقوا آمالهم كلها عليها لكننا دمّرناها لهم".

وأضاف "إنها مرحلة جديدة من الحرب، مرحلة النصر".

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