"ليته قتلني".. مأساة ثمانينية أوكرانية تعرضت للإغتصاب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم تثنيه توسلاتها بالتوقف عن اغتصابها وهي امرأة مسنة بعمر والدته واستمر في الاعتداء عليها لدرجة أنها تمنت الموت في تلك اللحظة بدلا من التعرض لهذا الموقف.

هذا ما حدث للأوكرانية "فيرا" وهي معلمة متقاعدة بعمر 83 عاما، تعرضت للاغتصاب بعد دخول القوات الروسية لقريتها الشهر الماضي.

"فيرا" التي رفضت الإفصاح عن اسمها واسم قريتها حفاظا على سلامتها لا تعرف الآن ما إذا كانت حية أو ميتة.

قالت السيدة الأوكرانية التي روت قصتها لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية: "أمسك بي من مؤخرة رقبتي... بدأت أختنق ولم أستطع التنفس".

أخبرته أنها "مسنة بما يكفي لأكون بعمر والدتك هل تسمح لهذا أن يحدث لأمك؟".

لكنه لم يتوقف.

وعندما انتهى من فعلته، تناول زجاجة فودكا.

وتقول: "كان يجب أن يطلق النار علي. أتمنى لو قتلني بدلا مما فعله.. كل شيء يؤلمني. أنا في حالة ليست حية ولست ميتة. كنت أشعر بالفرح مع قدوم الربيع، الآن لا أشعر بأي شيء. ليس لدي أي شيء".

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها وثقت حالات عدة لجرائم حرب محتملة على يد القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية المحتلة، تشمل حالات اغتصاب متكرر، من بينها حالة اغتصاب امرأة عدة مرات وضرب جندي روسي لها.

وأشارت صحيفة الغارديان في تقرير إلى "مجموعة متزايدة" من الأدلة على استخدام عمليات الإعدام الموجزة والاغتصاب والتعذيب ضد المدنيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، منذ بدء الغزو قبل أكثر من شهر ونصف.

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