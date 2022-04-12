"أخرجوني".. فيديو يوثق لحظات الذعر بين ركاب قطار نيويورك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقطع فيديو وثق الرعب الذي ساد بين ركاب عربة قطار في محطة بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية صباح الثلاثاء.

وحصلت الصحيفة على مقطع الفيديو من رجل عرف عن نفسه باسم رافاييل، كان على متن عربة القطار التي تعرضت لهجوم أدى إلى إصابة 16 شخصا، بينهم ثمانية بعيارات نارية.

وذكرت شرطة نيويورك أنه ""قبل الساعة الثامنة و24 دقيقة من صباح اليوم، عندما كان القطار المتجه نحو مانهاتن في طريقه للوصول إلى محطة (شارع) 36، ارتدى شخص كان على متن ذلك القطار قناعا واقيا من الغاز، أخذ عبوة (دخانية) من حقيبة وفتحها".

وأضافت أن القطار امتلأ بالدخان، ليبدأ الشخص بإطلاق النار ويصيب عدة أشخاص في القطار وعلى منصة الوصول.

الرجل الذي صور الفيديو كان في طريقه للعمل في بقالة صغيرة، ويظهر الفيديو ما حصل خلال اللحظات الأولى التي تلت إطلاق النار.

ويمكن سماع صوت امرأة تقول بالإسبانية: "هذا حصل للتو، هذا الصباح"، ليظهر عدة أشخاص يشعرون بالصدمة محاطين بدخان ملأ العربة.

ويطلب رجل مصاب المساعدة ممن حوله: "هل يمكنكم أن تساعدوني في النزول؟ .. رجلي تؤلمني للغاية".

المرأة تنصحهم بالانتظار وتقول: "تريثوا، فالجميع مصابون بالجنون الآن".

بعدها يسمع صوت مكابح القطار، وتنصح المرأة من حولها مجددا بالانتظار حتى يخرج الناس خوفا من التدافع بسبب الذعر الذي أصاب الركاب.

وأكدت مفوضة شرطة نيويورك، كيتشانت سويل، في مؤتمر صحفي، أن السلطات تتعامل مع إطلاق النار في محطة قطار نيويورك كحادثة وليس كعمل إرهابي حتى اللحظة، مضيفة أنه لا وجود لعبوات ناسفة نشطة حاليا.

وقالت سويل إن المشتبه به، أسود البشرة، وكان يرتدي قناعا واقيا من الغازات، يبلغ طوله 5.5 أقدام (1.67 متر)، وكان يلبس زيا أخضر مخصص لعمال البناء وسترة بقبعة ذات لون دمادي.

وأكد مصدران أمنيان من شرطة نيويورك لشبكة "سي أن أن" العثور على مسدس في موقع الحادثة.

وكانت الشرطة قد ذكرت أنه لم يتضح الدافع وراء الهجوم.

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