مصر.. قرار بمنع الحج على نفقة الدولة.. ولا حج إلا للفريضة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ، أن اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قررت بالكامل منع الحج على نفقة الدولة.

وقال جمعة في مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "لا حج على الإطلاق لأي شخص على نفقة الدولة، وحين يكون هناك ترتيب أولويات في الصحة والتعليم والأولى بالرعاية، يقينًا وقولًا واحدًا، لا حج على نفقة الدولة"، مضيفًا: "القرار وجد قبولًا شعبيًا ووطنيًا كبيرًا؛ لماذا يستأثر شخص بالحج على نفقة الدولة دون الأخر؟، الحج على المستطيع ومن كرم الله أنه قرن الحج بالاستطاعة".

وذكر: "هناك فارق بين حج الفريضة والنافلة ولذلك فإنه اتخذ قرار بقصر الحج على الفريضة أي على الشخص الذي لم يقم بالحج من قبل لتوفير الفرصة لمن لم يسبق له الحج من قبل"، متابعًا: "البعض يقول أريد أن أحج أكثر من مرة حتى يغفر لي الله، ولكن من صام رمضان إيمانًا غفر ما تقدم من ذنبه؛ من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، الذي سقى الكلب دخل الجنة".

وأوضح: "حج النافلة فائدته عليك شخصيًا، ولكن قضاء حوائج الناس يعود على الكثيرين، والقرارات تأتي في إطار تحقيق المقاصد الشرعية، ونتمنى أن يكون في السنوات القادمة لا حج على نفقة الدولة، ولا حج إلا للفريضة".

واختتم: "لو استخدم الشخص أموال حج النافلة في الإطعام والكساء والعلاج وتوفير مستلزمات طبية؛ فسبل الخير واسعة".

وعقدت اللجنة الوزارية العليا للحج اجتماعها اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، بحضور وزير الأوقاف، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، حيث أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

من جانبه، أشار جمعة، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على توزيع أي عدد سيتم السماح به على الجهات المنظمة، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً.

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