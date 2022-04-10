من هو «الأغا» الذي صافح محمد بن سلمان في المسجد النبوي؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يصافح أحد الأغاوات في المسجد النبوي تساؤلات واسعة بين النشطاء في المملكة العربية السعودية بشأن هؤلاء الأشخاص ووظيفتهم.

ووثقت الصورة المتداولة بشكل واسع مصافحة الأمير محمد بن سلمان أحد رجال جماعة "الأغاوات" قبيل تأديته فريضة الصلاة إبان تواجده في المسجد النبوي.

من هم الأغاوات؟

يطلق مسمى الأغاوات على الرجال الذين سخروا أنفسهم في سبيل خدمة الحرمين الشريفين، ويؤتى بهم تحت معايير معينة تناسب 40 مهمة مناطين بها.

وفي وقتنا الحالي، يوشك "الأغاوات" على إسدال ستار هذه المرحلة بعدما أمر الملك الراحل فهد بإيقاف قدومهم، وتجاوز اليوم أصغرهم التسعة عقود، وتناقصت أعدادهم من المئات إلى 4 أشخاص.

ونقلت "العربية.نت"، عن المختص في تاريخ المدينة المنورة، فؤاد المغامسي، قوله: إن "أول ظهور للأغوات يرجع للعصر الأيوبي، وجلبوا من وراء النهر والسند والهند، والأكثرية من الحبشة ومن إفريقيا".

وأضاف "المغامسي": "تتنوع مهام (الأغوات) مثل حراسة الحجرة النبوية الشريفة والإشراف على أمورها الخاصة، وهم يتميزون برتب مثل الرتب العسكرية، يبلغ عددها 12 رتبة.

مفاتيح الحجرة النبوية

ومن بين رتب الأغوات "المستسلم" بيده مفاتيح الحجرة النبوية الشريفة، فيشرف على حواصل الشمع والزيت، واستلام ما يهدى للجماعة من مبالغ نقدية وعينية.

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