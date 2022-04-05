شاهد.. صحافية تقذف بحذائها مؤتمرا صحافيا بوكالة السودان للأنباء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت صحافية سودانية على نحو مفاجئ،اليوم، على قذف القيادي بالجبهة الثورية وعضو الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير، التوم هجو ، بحذائها خلال مؤتمر صحافي بمنبر وكالة السودان للأنباء (سونا).

وقالت الكاتبة الصحافية صفاء الفحل والتي تكتب بصحيفة الانتباهة السودانية وعدد من المواقع والصحف الإلكترونية لحظة وصولها المنصة (ليس لدي سؤال ولكنني لدي رسالة إلى التوم هجو من الشعب السوداني) حسب مواقع صحافية سودانية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو الذي بدأ الانتشار بالمنصات الاجتماعية كالنار في الهشيم بين استنكار وتأييد لما قامت به الصحافية صفاء الفحل التي كانت حضورا لندوة قوي الحرية والتغيير، أثناء حديث التوم هجو حول مبادرة الحل السياسي للأزمة السياسية الراهنة.



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