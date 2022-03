شاهد.. بايدن يثير غضب الأيرلنديين بكلمة مهينة ( فيديو)

فجّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، غضب كثير من أفراد الشعب الأيرلندي بتصريح فُهم على أنه ربط فيه بين الأيرلنديين والغباء.

وكان "بايدن" يتحدث - خلال خطاب ألقاه على هامش حفل غداء لأصدقاء أيرلندا السنوي في مبنى الكابيتول، واستهل خطابه بجملة: "حسنا، أريدك أن تعرف، ربما أكون أيرلنديا، لكنني لست غبيا".

وكان بايدن يتحدث عن حياته الشخصية من علاقته بوالده وحتى زواجه من السيدة الأولى جيل بايدن، وقال:" أبي، قبل أن أبدأ، باركني (...) أريدك أن تعرف أنني قد أكون أيرلنديا، لكني لست غبيا".

من جهتها، قالت قناة "جي بي" البريطانية إن بايدن "نجح في إهانة الشعب الأيرلندي في يوم القديس باتريك".

يذكر أن بايدن ينحدر من أصول أيرلندية.

Biden: “I may be Irish, but I’m not stupid.” pic.twitter.com/QKpJfxaW30