مصر.. الكشف عن اسباب تنفيذ عمليات الاعدام فجراً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف مصدر حقوقي مصري مطلع عن الهدف الكامن وراء تنفيذ السلطات لعمليات الاعدام في وقت الفجر واشار الى ان هناك عدة مسببات تدفع لاختيار هذا التوقيت

ونقل موقع صدى البلد المصري عن المستشار القانوني المصري محمود علواني، شرحه بشأن أسباب تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين فجرا.

المستشار علواني حدد جملة من الاسباب على رأسها خوفا من تسرب خبر الإعدام لأهل المحكوم عليه وهو ما سيدفعهم للتظاهر أمام السجن وقد ينتج عن ذلك اثارة أعمال شغب وقلق كبير، من أجل الاعتراض على الحكم أو السماح لهؤلاء من إلقاء النظرة الأخيرة على المتهم ولقاءه قبل التنفيذ”.

الاعدام يكون مفاجئ للمتهم

وأضاف: "تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 1942 وأصبح ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام فجر اليوم الذي يتم تحديده من جانب النائب العام والذي يكون مفاجئا للمتهم، حيث أن المتهم لا يعلم بموعد تنفيذ حكم الإعدام قبلها”.

اعدامه بعد ادائه لصلاة الفجر

وأكد أن “من الأسباب أيضا هو أن جسد الإنسان يكون في مرحلة الهدوء و السكون وفي أهدى حالاته النفسية وتحديدا بعد أدائه لصلاة الفجر إذا كان مسلم الديانة، إضافة إلى تجنب شغب المسجونين بسبب إعدام أحدهم لأنهم نائمين في ذلك التوقيت، كما أن هذا التوقيت يعطي الفرصة الكافية من أجل إنهاء كل الأوراق الرسمية والإجراءات التي تتعلق بالوفاة والدفن.

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

يحدد القانون المصري القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لتنفيذ حكم الاعدام والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.

بينما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه.

أما من قتل نفساً من غير سابق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وكذلك يحكم بالإعدام إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي.

كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ثانيا: جنحه الشهادة الزور إذا ادت إلى الإعدام: قد تصل هذه العقوبة إلى الإعدام وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهي الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التي شهد فيها. (السند القانونى المادة 295 من قانون العقوبات المصري).

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