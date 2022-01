شاهد .. بايدن يتفقد جسرا منهارا..«إنه أمر لا يصدق» (فيديو)

تفقد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الأضرار التي نجمت عن انهيار جسر في مدينة بيتسبرغ ما أدى إلى تغيير برنامج رحلة كانت مقررة قبل الحادث ومخصصة لمشاريع البنى التحتية التي وضعها الرئيس.

وقال بايدن أمام الجسر المتهدم الذي غطته الثلوج «إنه أمر لا يصدق».

وحاصرت الثلوج حافلة وعددا من الآليات بعد انهيار الجسر الذي لم يسفر عن سقوط قتلى. وأوضحت خدمات الطوارئ في بيتسبرغ ثاني أكبر مدينة بعد فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا (شرق) أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر.

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ «إنها معجزة»، في رأي وافق عليه الرئيس بايدن، مؤكدا أن «هناك عددا من الجسور في بيتسبرغ أكثر من أي مدينة أخرى في العالم».

وأضاف بايدن الذي دفع منذ أشهر باتجاه خطط هائلة للإنفاق على البنى التحتية «سنصلح كل هذه الجسور. سيحدث تغيير هائل. هناك 43 ألفا منها (الجسور) وسنرسل الأموال».

