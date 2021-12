إعدام "تلفزيون" علنا في أفغانستان! (فيديو)

وثق مقطع فيديو جديد مشهدا لعناصر "طالبان" يجبرون رجلا على أداء اليمين بعدم مشاهدة التلفاز، ومن ثم "إعدام" جهاز "التلفزيون"، بالرغم من تعهد الحركة بالحفاظ على حرية الأفراد،

بعد أن سيطرت على الحكم بأفغانستان.

ووقع الحادث يوم الأربعاء 29 ديسمبر وظهر فيه عناصر من "طالبان" يتجمعون حول رجل يقسم بأنه لن يشاهد التلفزيون مرة أخرى، لأن هذا الأمر "لا يجوز في الشريعة الإسلامية"، ومن بعد ذلك يقومون بتحطيم الجهاز وسط هتافات وتشجيع من الحشد المتواجد في المكان.

واعتبر أحد المغردين على "تويتر" أن "هذا الأمر مثير للسخرية، فبينما تمنع طالبان الناس من مشاهدة التلفزيون، تقوم هي بتصوير مشاهد تحطيم التلفزيون باستخدام الهواتف وتنشرها على الإنترنت".

وفي فيديو آخر، قام عناصر من "طالبان" بتدمير آلات موسيقية من بينها الأورغن. وحسب " روسيا اليوم"، علق الصحافي الباكستاني على الفيديو قائلا: "على الرغم من تدمير طالبان للآلات الموسيقية، إلا أن الأمور يمكن أن تتغير في المستقبل".



The Taliban making the people of Afghanistan destroy their TVs and make them promise that they won’t watch tv again, all the while recording the destruction on their cell phones to share on the internet… irony dies everyday in this part of the world



