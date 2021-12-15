ذعر يسود قطار نوم سريع بعد إنذار كاذب حول قنبلة من "سكران" لسبب غريب

المصدر: إعداد: سمير سعيد

ساد الذعر والاضطراب في قطار نيودلهي- كارناتاكا السريع مساء أمس الثلاثاء بعد أن تلقت الشرطة مكالمة بخصوص وجود قنبلة في القطار.

والجدير بالذكر أن رجلاً في أجرا أجرى مكالمة هاتفية للسكك الحديدية الهندية قائلاً إن قنبلة زرعت في قطار متجه إلى بنغالورو.

بعد تلقي المكالمة، نبهت قوة حماية السكك الحديدية التي ضغطت على الفور على كلب بوليسي للخدمة، وأرسلت أفرادًا بأجهزة الكشف عن المعادن المحمولة باليد لفحص أمتعة جميع الركاب.

أيقظت الشرطة الركاب الذين كانوا نائمين بسلام وفحصت كل عربة في القطار.

تم إيقاف القطار السريع أيضًا لمدة 25 دقيقة خلال الليل وتم فحصه بدقة.

وقال مفتش شرطة ماثورا (المدينة) مارتاند براكاش سينغ، اليوم الأربعاء، إنه تم منح القطار الضوء الأخضر للانطلاق فقط بعد أن اقتنعت شرطة السكك الحديدية الحكومية (جي آر بي) بأنه لا يوجد شيء مريب.

وفيما بعد اتضح أن المكالمة كانت خدعة!

وفقاً لتحقيقات الشرطة فإن المتهم شخص يدعى ساتياناند، حيث أجرى مكالمة هاتفية مع خط مساعدة السكك الحديدية 139 لأنه كان غير راضٍ عن سلوك طاقم تقديم الطعام تجاه أخيه.

وقال مسؤول في الشرطة إن المكالمة تم تحويلها إلى غرفة التحكم في قوة حماية السكك الحديدية والتي بدورها نقلت المعلومات إلى الفرق المعنية.

وقال مسؤول في السكك الحديدية الحكومية: "بما أن ساتياناند كان في حالة سكر شديد، فسيتم استجوابه لاحقًا"، مضيفًا أنه تم القبض عليه من ملجأ ليلي على طريق أرونا أساف علي في دلهي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news