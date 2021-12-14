الأردن.. فيديو اشتباك الأمن وابناء نائب سابق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر موقع "خبرني" الأردني فيديو يظهر فيه اشتباك بين رجال الأمن العام في الأردن وابناء النائب السابق سليمان غنيمات قرب إشارات المواصفات والمقاييس بالعاصمة عمان.

وقال النائب السابق سليمان غنيمات إن مجموعة من رجال الأمن اعتقلوا أبناءه بعد ضربهم وسحلهم على الأرض، دون أن يتحدث عن سبب الحادثة.

وقال غنيمات في منشور له على "فيس بوك": "ازداد تدخل جهاز الأمن العام في شؤون أبناء الوطن خاصة أبناء العشائر الأردنية وأصبح التعامل مع أبناء الوطن يظهر بأعلى درجات التسلط والفوقية والقمع مستغلين سلطة القانون بتنفيذه بكل قساوة وعنجهية".

وتحدث غنيمات عن الحادثة قائلاً: "تعرض أبنائي مساء أمس الإثنين الموافق ١٣/١٢/٢٠٢١ إلى هجمة شرسة من حوالي 50 رجل أمن وتم اعتقالهم بعد أن أطلق رجال الأمن العيارات النارية على أبنائي ما أدى الى إصابة أحدهم بالإضافة إلى الضرب المبرح والتنكيل بهم وجرهم على الأرض والدعس عليهم".

ووجه الغنيمات دعوة لأبناء مدينة السلط للاجتماع في منزله الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.

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