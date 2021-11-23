حالات تسمم وسط التلاميذ.. "التعليم" توقف توزيع الوجبات المدرسية بأسيوط وقنا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقي، مع مديري التربية والتعليم بمحافظتي قنا وأسيوط، للاطمئنان على صحة الطلاب، الذين تعرضوا لحالة إعياء وتسمم إثر تناول الوجبة المدرسية.

واطمئن وزير التربية والتعليم على خروج جميع المصابين في واقعة الوجبة المدرسية، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم، بعد التواصل مع الشركة المسئولة عن توزيع الوجبات المدرسية، وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا اعتبارًا من غدًا الأربعاء لحين انتهاء التحقيق بالشكاوى الواردة من بعض المحافظات بشأن التغذية المدرسية للطلاب، فضلا عن التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص والتأكد من سلامة الوجبات التي يتم توزيعها على طلاب المدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالصحة والتربية والتعليم .

وكان عدد من طلاب مدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادي بمحافظة قنا، وعدد من طلاب مدارس "الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير" بمحافظة أسيوط، تعرضوا لحالة إعياء إثر تناولهم الوجبة المدرسية، اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفيات لأخذ العلاج اللازم، وتم التأكد من خروجهم جميعًا بعد الاطمئنان على صحتهم.

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