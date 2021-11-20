القبض على مقيم نفذ عمليات نصب واحتيال في السعودية

المصدر: الأحساء - واس

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه، إثر تمكينه آخر من جنسيته خارج المملكة من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية، وذلك بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة يتواصل من خلالها مع ضحاياه.

وأضاف المتحدث أن المتهم هو مقيم من الجنسية السورية مخالف لنظام الإقامة، وضُبط بحوزته أجهزة متنقلة مزودة بالشرائح المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

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