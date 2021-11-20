الدوقة كاميلا تتابع علاج «حمار» بمستشفى بروك بالسيدة زينب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وقفت الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، خلال زيارتها مستشفى بروك للحيوانات صباح الجمعة، برفقة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد البريطاني، وقفت مع الطبيب وهو يقوم بفحص «حمار» يتم علاجه في المستشفى الأقدم والأشهر لعلاج الحيوانات بالقاهرة.

وأبدت دوقة كورنوال إعجابها بالمستشفى وآليه العمل بداخله، حيث تفقدت أقسام المستشفى وتجاذبت أطراف الحديث مع المسؤولين به والأطباء حسب "المصري اليوم".

وأعطى أحد العاملين بالمستشفى هدية تذكارية لدوقة كورنوال، لتختتم فما بعد زيارتها التفقدية بصورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى وتوقع في دفتر كبار الزوار قبل مغادرتها الزيارة التي اتسمت بالود.

ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان هو جمعية خيرية تدير مستشفى طب بيطري يهتم بحالات مثل الحيوانات العاملة، والأسر التي ترعاها.

ويقع المستشفى بالسيدة زينب، وتأسس سنة 1934م في القاهرة، ويعمل في جميع أنحاء العالم، ومقره المملكة المتحدة.



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