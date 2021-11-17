المهاجرون السودانيون في إسرائيل يخشون الترحيل إلى بلادهم

المصدر: إعداد: سمير سعيد

منذ ما يقرب من 10 سنوات، لم يعرف منعم هارون سوى موطن واحد: إسرائيل.

ومثل آلاف المهاجرين السودانيين، يعيش ويعمل بدون وضع قانوني، خوفًا من أن تكون عودته إلى وطنه حكماً بالإعدام.

أثار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، الذي أُعلن عنه العام الماضي، مخاوف بين المهاجرين من أنهم سيفقدون وضعهم كمهاجرين ويجبرون على العودة.

الآن، بعد أسابيع من الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني مؤخراً، فإنهم يخشون أن يُعادوا قسراً إلى بلد يخضع للسيطرة الكاملة للجيش.

قال هارون: "أنا لست ضد التطبيع". "لكن التطبيع يجب أن يكون من خلال الحكومة السودانية المدنية، وليس من خلال القوى العسكرية التي تسيطر الآن على السودان".

وتشير محنة طالبي اللجوء إلى أحد الجوانب الأقل حلاوة للاتفاقات الإبراهيمية.

قام القادة العسكريون في السودان، القوة الدافعة وراء الاتفاقية، بتأمين رفع السودان من القائمة الأميركية لرعاة الإرهاب، وفتحوا العنان للمساعدات الدولية الحيوية والتجارة.

لكن في الشهر الماضي، حل القائد الأعلى للجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح برهان، الحكومة الانتقالية وأمر باعتقال قادة مدنيين، مما أدى إلى تبدد آمال التحول الديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.

التزمت إسرائيل الصمت حيال إجراءات الجيش وعواقبها، مشيرة إلى أنها تنوي الحفاظ على العلاقات الطبيعية.

وعمّق تقرير نشره موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، عن زيارة وفد إسرائيلي للسودان سرًا للقاء قادة الجيش، مخاوف المهاجرين من احتمال ترحيلهم قريبًا. ولم ترد وزارة الخارجية والمسؤولون السودانيون على طلبات للتعليق.

بدأ المهاجرون السودانيون والإريتريون في الوصول إلى إسرائيل في عام 2005، مع فرار العديد من السودانيين من الاضطهاد في منطقة دارفور الغربية وجنوب البلاد. بحثًا عن الأمان والفرص في إسرائيل، قاموا في كثير من الأحيان برحلات محفوفة بالمخاطر عبر شبه جزيرة سيناء الوعرة في مصر.

ولم تفعل إسرائيل في البداية سوى القليل لوقف التدفق، ولكن مع وصول المزيد من المهاجرين، بدأت السلطات في احتجاز الآلاف في سجون صحراوية نائية.

وفي عام 2013، أكملت إسرائيل بناء حاجز مسيّج على طول حدودها مع مصر أدى في الغالب إلى وقف الهجرة.

أثار وجود المهاجرين رد فعل عنيف بين العديد من الإسرائيليين الذين يقرنونهم بالجريمة والفقر في جنوب تل أبيب، حيث استقر معظمهم.

وقامت الحكومات اليمينية في السنوات الأخيرة بمحاولات مختلفة لطردهم.

ووصفت أيليت شاكيد، وهي سياسية يمينية بارزة، المهاجرين السودانيين بأنهم "متسللون" وقالت إنه يجب إعادتهم بعد تطبيع العلاقات.

وهي الآن وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة، وهو منصب يشرف على سياسات الهجرة.

قال هارون: "نحن قلقون لأنها كانت دائمًا ضد طالبي اللجوء".

وقالت وزارة الداخلية إن وضع المهاجرين السودانيين لم يتغير بعد ما حدث في السودان، لكنها رفضت الإجابة على المزيد من الأسئلة.

لم تحل إسرائيل سوى جزء صغير من آلاف طلبات اللجوء الإريترية والسودانية، معتبرة الغالبية العظمى من المهاجرين لأسباب اقتصادية. بموجب القانون الدولي، لا تستطيع إسرائيل ترحيل المهاجرين إلى دول تتعرض فيها حياتهم أو حرياتهم الأساسية لتهديد خطير.

وقالت سيغال روزن، مديرة السياسة العامة في الخط الساخن الإسرائيلي للاجئين والمهاجرين، وهي مجموعة مناصرة تساعد الأفارقة، "على الرغم من أن إسرائيل لا تعيد المهاجرين، إلا أن المراسيم المتتالية جعلت حياة اللاجئين الأفارقة لا تطاق".

ويعمل معظم المهاجرين السودانيين والإريتريين الذين يقدر عددهم بنحو 28000 في وظائف وضيعة ويكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.

وقد تضاءلت أعدادهم بمقدار النصف منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث يسافر معظمهم إلى بلدان ثالثة، معتبرين أن العودة إلى الوطن غير آمنة.

في عام 2012، أمرت إسرائيل بترحيل أكثر من 1000 مهاجر إلى جنوب السودان بعد حصوله على الاستقلال، بحجة أن عودتهم إلى بلادهم آمنة.

أولئك الذين عادوا طواعية حصلوا على حافز نقدي يبلغ حوالي 1000 دولار. وانتقدت الجماعات الحقوقية هذه الخطوة بعد انزلاق جنوب السودان في الحرب الأهلية عام 2013.

إنهم عالقون في طي النسيان التشريعي الإسرائيلي، فمعظم المهاجرين الأفارقة ممنوعون من الحقوق الاجتماعية الأساسية مثل الراتب المرضي ورخص القيادة ويخضعون أيضًا لغرامات مالية.

وكان من بين أكثرها إثارة للجدل "قانون الإيداع"، الذي حد من وصول طالبي اللجوء إلى 80% فقط من رواتبهم أثناء بقائهم في إسرائيل. القانون، الذي لم يُعيد باقي رواتبهم إلا إذا غادروا البلاد، تم نقضه لاحقًا في عام 2020.

في أبريل، أمرت المحكمة العليا وزارة الداخلية بحل الآلاف من طلبات اللجوء السودانية التي لم يتم الرد عليها بحلول نهاية العام أو منحها إقامة مؤقتة.

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