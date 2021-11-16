وفيات وإصابات في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بمحافظة الجيزة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت مصادر أن قطار 671 «القاهرة- المناشي- إيتاي البارود» اصطدم بسيارة في مزلقان محطة «منشأة القناطر» بمحافظة الجيزة، وأسفر عن 3 وفيات.

وأضافت المصادر حسب "المصري اليوم" أن الحادث وقع الساعة ٩ صباح اليوم الثلاثاء إثر اصطدامه بسيارة نقل صغيرة عبرت من المزلقان.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات لم تكشف عن أسباب الحادث.

وأعلن حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصابة 3 آخرين في حادث التصادم ، حيث تم نقلهم إلى مستشفى منشأة القناطر.

وأوضح في بيان، ، وفاة شابين في الحادث يبلغان من العمر 25 عاماً، بينما المصابون ترواحت أعمارهم ما بين 28 عامًا و32 عامًا و52 عامًا.

وقال إن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسر بالفك العلوي والسفلي وجرح قطعي بالساق، وكدمة بالساق اليمنى، وكسر بعظمة الفخذ اليسرى واضطراب في درجة الوعي.

وأكد عبدالغفار أن غرفة إدارة الأزمات المركزية بالوزارة لم تتلق أي بلاغات من خلال قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة أو هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حوادث تصادم قطارات في أي محافظات أخرى.



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