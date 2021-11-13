بعد ترفيع نجلها لرتبة نقيب.. الملكة رانيا تستقبل الأمير الحسين والملك بالأحضان (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو أظهر الملكة رانيا العبد الله وهي تقف بانتظار نزول نجلها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من السيارة صحبة والده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث استقبلتهما بالأحضان

وحفاوة بعد ترفيع نجلها الأمير الحسبن لرتبة نقيب في القوات المسلحة



كما احتفلت المكلة رانيا بترقية ولي العهد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ونشرت صورة جمعتها به وبالملك معلقة: "يا محلى النجوم على كتفك، مبارك ترفيعك ومبارك لرفاقك. فرحتي من فرحة أهاليهم، عين الله ترعاكم جميعا".

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قد أصدر يوم الخميس، قرارا بترفيع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى رتبة نقيب.

وكتب العاهل الأردني عبر حسابه على موقع "تويتر"، تغريدة مرفقة بصورته أثناء توشيح نجله ولي العهد بعد قرار ترقيته.

وجاء في التغريدة: "ولدي الحسين، تمنياتي لك بالتوفيق والسداد بمناسبة ترفيعك إلى رتبة نقيب في الجيش العربي المصطفوي، لتمضي إلى الأمام مع رفاق السلاح وتبقى الفارس الهاشمي الذي نذرته لخدمة وطنه وشعبه الأردني الوفي وأمتيه العربية والإسلامية".

وتخرج ولي العهد الأردني في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في 2017. وحصل على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوّات البحرية، والطيران العمودي.

ويخدم الأمير الحسين، منذ نحو 9 شهور، في كتيبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش)، التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، قائد فصيل مشاة آلي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



لحظة استقبال الملكة رانيا للملك عبد الله الثاني وولي العهد بعد ترفيع الأمير الحسين لرتبة نقيب… pic.twitter.com/dC1X3DpZwQ — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) November 11, 2021

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