وفاة 4 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى هندي بعد هروب الطاقم الطبي

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

توفي ما لا يقل عن أربعة أطفال حديثي الولادة بعد اندلاع حريق في وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة في مستشفى كاملا نهرو للأطفال في الهند، أمس الاثنين، مما دفع الحكومة إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الحادث.

تم قبول ما مجموعه 40 طفلاً، من بين هؤلاء، كان 36 يخضعون للعلاج في أجنحة مختلفة.

ومستشفى كاملا نهرو للأطفال هو جزء من مستشفى الحميدية، أحد أكبر المرافق الطبية الحكومية في الولاية.

وعندما بدأ الحريق الهائل، شوهد الآباء القلقون يركضون بحثًا عن أطفالهم.ش

وقال أفراد أسرة بعض الأطفال الضحايا وهم يشعرون بالغضب أن العاملين بالمستشفى هربوا بدلاً من إنقاذ الأطفال.

وقال شهود عيان إنه بينما كان أحد الوالدين يبحث عن طفله، هرع آخرون خارج المستشفى مع أطفالهم.

وقالت امرأة كانت داخل المستشفى إن الدخان منتشر في المكان.

وبحسب أحد المسؤولين، اندلع الحريق في الطابق الثالث من المستشفى الذي يضم وحدة العناية المركزة.

وقال المسؤول عن مركز الإطفاء جوبر خان، إن الحريق اندلع في حوالي الساعة 9 مساءً وتم نقل حوالي 10 سيارات إطفاء إلى الموقع لإخماد النيران. وأضاف أن سبب الحريق ربما يكون الماس الكهربائي.

وقال وزير التعليم الطبي فيشواس سارانج، إن ماسًا كهربائيًا ربما تسبب في الحريق ووصف الوضع داخل الجناح بأنه "مخيف للغاية".

وأضاف سارانج: "توفي أربعة أطفال في الحريق الذي اندلع في جناح وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة (SNCU) على الأرجح بسبب ماس كهربائي. وصلنا إلى الموقع مع آخرين بعد فترة وجيزة من الحصول على معلومات حول الحادث. كان الظلام داخل الجناح. نقلنا الأطفال إلى الجناح المجاور".

وأعلن رئيس وزراء الولاية شيفراج سينغ تشوهان، عن تعويض قدره 4000 روبية لكل فرد من أفراد أسر الضحايا.

وقال تشوهان عبر موقع "تويتر": "عملية الإنقاذ كانت سريعة، الحريق تحت السيطرة الآن. حادثة الحريق في جناح الأطفال في مستشفى كمالا نهرو، بوبال حزينة. كانت عملية الإنقاذ سريعة. وصدرت أوامر بإجراء تحقيق رفيع المستوى في الحادث".

وأضاف: "رحيل الأطفال في وقت غير مناسب عن العالم هو ألم لا يطاق. أدعو الله أن يسلم النفوس الراحلة. تعازي الحارة لأسر هؤلاء الأطفال".

ووصف رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة كمال ناث الحادث بأنه "مؤلم للغاية" وطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين.

وفي تغريدة، أعرب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا فيشنو دوت شارما، عن حزنه على الحادث. وقال إنه كان يدعو من أجل الشفاء العاجل للمصابين.

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