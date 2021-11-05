حريق هائل يلتهم «خلود النيل» أشهر باخرة سياحية في دمياط

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شبّ حريق هائل في باخرة نيلية في مدينة رأس البر بدمياط ، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في الباخرة السياحية الشهيرة "خلود النيل"، التي التهمتها النيران بأكملها.

وأفادت وسائل إعلامية بأن الأجهزة الامنية بمديرية امن دمياط تلقت اخطاراً من قسم رأس البر يفيد اشتعال حريق هائل بالباخرة "خلود النيل" بشارع النيل.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم الدفع بتشكيلات من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإطفائه، حيث تحركت تشكيلات من قوات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق إلا أن النيران كانت قد التهمت الباخرة.

وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وحصر الخسائر التي لم تصل للأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم تشكيل فريق أمني للتحقيق في الواقعة لاستبيان وجود شبهة جنائية من عدمها .



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