وفيات كورونا في أدنى مستوياتها عالمياً منذ 11 شهراً

المصدر: باريس - أ ف ب

سجل عدد الوفيات الأسبوعية جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم أدنى مستوياته منذ خريف 2020 عند بداية الموجة الثانية من الإصابات، بعد تراجع مستمر منذ نهاية أغسطس، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات صادرة عن السلطات.

وتم إحصاء 53245 وفاة بين الإثنين 27 سبتمبر والأحد 3 أكتوبر، بمعدل 7606 وفيات في اليوم، في وقت تواصل الحصيلة العالمية لوباء كوفيد-19 التراجع منذ نهاية أغسطس بعدما بلغت أقصى حدها لفترة وجيزة مسجلة معدل 10 آلاف وفاة في اليوم.

وتراجع عدد الوفيات الأسبوعية بحوالي الربع (24%) خلال شهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news