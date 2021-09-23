قصة 5 أبيات أضافتها أم كلثوم لأغنيتها «سلوا قلبي» بمناسبة زيارة الملك عبدالعزيز لمصر

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

بمناسبة احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي يصادف اليوم، الخميس، سرد الكاتب الصحافي الدكتور عبدالله المدني قصة الأبيات التي غنتها موكب الشرق الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم بمناسبة زيارة الراحل الملك المؤسس عبدالعزيز لمصر.

وروى المدني، في مقطع فيديو لبرنامج «يا هلا بالعرفج» على قناة «روتانا خليجية»، تفاصيل قصة خمسة أبيات أضافتها كوكب الشرق المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم إلى أغنيتها «سلوا قلبي» بمناسبة زيارة المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز إلى مصر.

وقال المدني: «بمناسبة زيارة الملك المؤسس إلى المملكة المصرية في يناير 1946م، غنى الموسيقار محمد عبدالوهاب أغنية خاصة من ألحان وكلمات الشاعر صالح جودت، مطلعها: (يا رفيع التاج من آل سعود.. يومنا أجمل أيام الوجود.. موكب الخير من البيت العتيد.. جاء يختال على النيل السعيد)».

وأضاف المدني: «هذه الأغنية شجعت السيدة (أم كلثوم) أن تحذو حذو (عبدالوهاب)، وتحمست وغنت هي الأخرى خمسة أبيات من كلمات الشاعر محمد الأسمر، وألحان رياض السنباطي، وألحقتها بأغنيتها المعروفة (سلوا قلبي) من كلمات أحمد شوقي، وقامت الإذاعة المصرية بإذاعة الأغنية طيلة الأيام العشر للزيارة الملكية لمصر».

وتابع المدني، بقوله: «أما لماذا أُضيفت الأبيات الخمس لأغنية أم كلثوم تحديدًا؟.. لأن (شوقي) كتبها في مدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ثم أضاف إليها أبياتًا حماسية عن المسلمين وفتوحاتهم وأمجادهم وحضارتهم التليدة، وهو ما تناسب مع زيارة المؤسس إلى مصر» حسب صحيفة المرصد السعودية.

وأشار المدني إلى أن «الأبيات الخمسة تقول: (وكيف ينالهم عنت وفيهم رضا ملكين بل روضين طابا.. إذا الفاروق باسم الله نادى رأى عبد العزيز قد استجابا.. فصن يا ربنا الملكين واحفظ بلادهما وجنبها الصعابا.. هما فجر العروبة أنجبته فقالت يومي المرجو آبا.. إذا اتحدت أسود الشرق عزّت عروبتهم وصار الشرق غابا)».

وختم المدني، بقوله: «للحقيقة أم كلثوم كانت موفقة في طريقة إضافة الآبيات الخمسة إلى قصيدة (سلوا قلبي) إذ اختارت له مكانًا لا يؤثر على وحدة القصيدة بل يوحي بعلاقتها بما قبلها، فوضعتها مباشرة بعد بيت شوقي: (وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا)».

مؤكدًا أن أم كلثوم وفقت في اختيار الكلمات التي تتناسب مع الأغنيه والمناسبة المتعلقة بزيارة الملك عبدالعزيز لمصر.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.

وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في المملكة.

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