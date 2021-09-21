صاحب مطعم يطرد امرأة بسبب إرضاع طفلها ويصفها بـ"الحيوان"

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

صُدمت امرأة أميركية بعد طردها من مطعم وقيل لها "ألا تعود أبدًا" لمجرد أنها كانت ترضع طفلها حديث الولادة. وقع الحادث في مطعم "الجزر اليونانية" في واشنطن، حيث خططت روبي ميدن وزوجها آرون للقاء عائلتهما لتناول العشاء مع ابنهما حديث الولادة ريت.

أثناء انتظار وصول أفراد الأسرة، شعر ابنهما ريت البالغ من العمر ثلاثة أيام بالجوع وبدأت روبي في إرضاعه داخل المطعم، حسبما ذكرت وكالة أنباء كومو.

قالت للمنفذ: "لقد حرصت على الحصول على غطاء جيد قبل دخولنا، ثم غطيت كل شيء وجلسنا في مواجهة الحائط" ومع ذلك، اقترب صاحب المطعم من الطاولة وطلب من العائلة المغادرة دون إبداء أسباب، وقال لهم ألا يعودوا أبدًا.

بعد الحادثة المهينة، ترك آرون تقييمًا سيئًا للمطعم عبر الإنترنت، وكتب: "تشعر زوجتي بالفزع والخجل. لن أعود وآمل أن يحدث هذا فرقًا في الواقع ".

رد المالك على رأيه واصفا زوجته بـ "الحيوان" وابنه الرضيع "شقي"، وكتب: "لا تأت إلى مطعمي لإرضاع طفلك."

بعد أن انتشر المنشور على نطاق واسع، تظاهرت مجموعة غاضبة من الأمهات خارج المطعم واتهمنه بالتمييز والعار.

قالت ميغان ستيفنز، إحدى المتظاهرات: "سيضطر إلى الرد عليها بطريقة أو بأخرى لأنه من غير القانوني طرد امرأة من أجل الرضاعة الطبيعية".

ووفقًا لتحالف الرضاعة الطبيعية في واشنطن، "من غير القانوني أن يطلب منك شخص ما التوقف عن الرضاعة الطبيعية، أو تغطية طفلك، أو الانتقال إلى منطقة أخرى، أو المغادرة".

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