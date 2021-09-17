تفاصيل تعرض فتاة للتعذيب في بريدة.. ضرب مبرح وتهديد بالقتل بـ«رشاش»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تصدر هاشتاق #الجوهرة_معنفة_بريدة، منصة «تويتر» في السعودية، بعد تعرضها للعنف والضرب المبرح من قبل والدها وإخوانها.

وقالت الجوهرة، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تعرضت للعنف من قبل والدها وإخوانها ثلاث مرات.

وكشفت استغاثة الفتاة أن والدها هددها بالقتل برشاش في مزرعته، موضحة أنه يمتلك عددًا من الأسلحة غير المرخصة حسب صحيفة المرصد السعودية.

وذكرت الفتاة في منشوراتها عبر "تويتر"، أنها تعرضت للضرب المبرح، مطالبة بإنقاذها، وأن أسرتها تأخذ منها الهاتف دائما.

وأشارت إلى أن أخواتها تعرضوا لها بالضرب المبرح، وأنها تعاني من التعذيب والإهانات، كما أن خالها أجبرها على شرب مادة غريبة أصابتها بألم في بطنها.

وأطلق مغردون وسماً بعنوان #الجوهرة_معنفة_بريدة، الذي انهالت عليه تعليقات عدة بعد تعرضها للعنف من قبل أفراد أسرتها.

ومن جانبه، تفاعل مركز العنف الأسري مع الهاشتاق، معلقا:"إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، نود التوضيح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وجار استكمال بقية الإجراءات وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء".

وانطلق الوسم بعدما سردت الجوهرة تفاصيل قصتها المؤلمة لحسابات أمنية سعودية على"تويتر" مثل إمارة منطقة الرياض ومركز بلاغات العنف الأسري وأخبرتهم عن التعنيف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له من قبل عائلتها، وأرفقت تغريداتها بصور توثق آثار الضرب على جسدها.

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