أثار جدلا في السعودية.. تسجيل صوتي لأستاذ جامعي: «أنا داعس على الطلاب دعس»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الساعات الماضية في السعودية مقطع تسجيل صوتي قال متداولوه أنه منسوب لأستاذ جامعي في إحدى الجامعات بالمملكة، يكشف تحيزه للطالبات على حساب الطلاب.

وسمع في المقطع الصوتي الذي جرى تداوله على نطاق واسع صوت رجل يتحدث مع فتاة «طالبة» على ما يبدو، يقر ويعترف بظلمه للطلاب على حساب الطالبات، قائلا: «الطلاب أنا داعس عليهم دعس ! لكن البنات لا، قلبي ما يطاوعني.. أنا أشوفهم مثل بناتي».

وتسبب المقطع الصوتي في حالة من الغصب والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودشنوا هاشتاق بعنوان «». وتضمنت التعليقات العديد من عبارات الاستنكار، وسط مطالبات بكشف هوية الأستاذ الجامعي وفضحه ومحاسبته.

وتصدر وسم «#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب» قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين «تويتر» في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسريب التسجيل الصوتي للأستاذ، حسب صحيفة المرصد السعودية ومواقع عدة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصرف الدكتور الجامعي وترجموها عبر تغريدات غاضبة من طريقة حديثه عن الطلاب واستخدامه عبارات «سوقية» وعدم تعامله مع الطلاب على أساس المستوى العلمي بل على أساس الجنس وهو ما يشكل خطرًا على المنظومة التعليمية بالكامل.

وكتب مغرد: «أسألكم بالله، هل هذا أسلوب أستاذ جامعي ؟.. رجل يحمل في عقله جزء من ثقافة المعلم.. هذا و أمثاله سيقفون حجر عثرة في طريق.. كل طالب متفوّق، لأنه ذكر يستحق الدعس».

وتابع آخر: «كاد المعلم أن يكون رسولا وأنت مربي أجيال وبالأخير كذا تعاملك وكذا أسلوبك ؟.»

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