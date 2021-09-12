جريمة تهز مكة.. ابن يطعن والديه فيرديهما قتيلين في الشرائع

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

في جريمة قتل بشعة، أقدم ابن على قتل والده وأمه طعنا بسكين في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم.

وتفصيلا كشفت معلومات أولية حول الجريمة البشعة التي هزت مكة أن الابن طعن والديه، حيث توفيت والدته في الحال، وأصيب والده بإصاباتٍ بليغة نُقل على إثرها للمستشفى حيث فاضت روحه أيضا ليلحق بالأم القتيلة.

وكانت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة قد باشرت الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر اليوم، وما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، حسب صحيفة «سبق» السعودية.

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