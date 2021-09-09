وافد يتحرش بفتاة داخل مول بحائل.. والكاميرات ترصد ردة فعل حارس الأمن

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تمكن حارس أمن في السعودية من إيقاف وافد حاول الهرب بعدما تحرش بفتاة أثناء وجودها داخل أحد المولات التجارية بمدينة حائل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة بالمول، رد فعل حارس الأمن عند رؤيته لوافد ضخم الجثة، قيل إنه أفغاني، بعد تحرشه بالفتاة، يتجه نحو الباب ليهرب منه، فقام بحمل الكرسي وتوجيهه نحوه بقوة لعرقلة هروبه.

وأسفر ذلك عن سقوط المتحرش على الأرض، حيث أسرع حارس الأمن بإغلاق باب المول وقام بمعاونة زميله على إحكام قبضتهما عليه.

وأثارت طريقة القبض على الجاني من قبل حارس الأمن جدلاً واسعاً على منصات التواصل بالسعودية، حيث أشاد عدد من النشطاء والمتابعين بتصرف الحارس ومنهم من وجه له اللوم على ما فعل.

وفي رد على الفيديو المتداول، علق حارس الأمن عبدالرحمن الشمري الذي تصدى للمتحرش، قائلا عبر حسابه بتويتر رداً على بعض التعليقات التي صاحبت الفيديو خاصة بعد ضربه الوافد بالكرسي لمنعه من الهرب: «إنهم تمكنوا من القبض على المتحرش وأرادوا تسليمه للإدارة، إلا أنه حاول الهرب ما دفعه للتصدي له بهذه الطريقة وضربه للسيطرة عليه».

وأضاف الحارس، في تغريدته، «بأنه يتحمل أي مساءلة قانونية عن نفسه وعن زميله الآخر نتيجة تصرفه هذا».

وسبق أن شهدت مناطق مختلفة في المملكة حالات تحرش، وكان آخرها قبل أيام قليلة، حيث ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على شاب بعد رصده بمقطع فيديو أثناء تحرشه بسيدات في أحد المرافق العامة.



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