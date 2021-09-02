بالرقص والدموع.. ترحيب حار من الشباب بزعيم كوريا الشمالية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

في مشهد مثير، بث التلفزيون الكوري الشمالي لقطات، لأعداد كبيرة من الشباب اجتمعوا أمام القصر الرئاسي بالعاصمة بيونغ يانغ، حيث اختلطت الدموع بالرقص والتصفيق الحار، لدى استقبالهم، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وبحسب اللقطات التي بثها التليفزيون الكوري الشمالي، اصطفت مجموعات شبابية بالآلاف أمام القصر الرئاسي بالعاصمة لالتقاط الصور التذكارية مع الزعيم الكوري.

وأبدى الشباب حماسا منقطع النظير لدى وصول الزعيم الكوري الشمالي، فقد استقبلوه بعاصفة حماسية من التصفيق والرقص والدموع.

وتم بث صور هذا الاستقبال بعد يوم الشباب السنوي التي تحتفل به كوريا الشمالية يوم 28 أغسطس من كل عام.



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