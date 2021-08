لحظة سقوط 15 ناطحة سحاب في الصين خلال ثوانٍ.. فيديو

أعلنت السلطات المحلية الصينية هدم 15 ناطحة سحاب غير مكتملة البناء عن طريق التفجير بمدينة كونمينغ مركز مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، وسقطت ناطحات السحاب تباعاً خلال أقل من 10 ثوانٍ.

وذكرت وسائل إعلامية مختلفة أن ناطحات السحاب كانت مشروعا لمبان تجارية وسكنية ضمن مشروع "ليانغ ستار سيتي" الذي بدأ بناؤه عام 2011، وتم تعليقه بعد ذلك عام 2013، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن والمشروع كان قيد التجميد، وقد غمرت مياه الأمطار هياكل المباني ما جعلها تشكل خطورة ومعرضة للسقوط في أي لحظة، واضطرت السلطات المحلية إلى هدمها.

وتم تجميد المشروع بسبب فقدان التمويل المالي اللازم، وكانت ناطحات السحاب مقامة على أربع قطع أراضي بمساحة 230 ألف متر مربع، واستطاع صاحب المشروع إكمال أربعة مبان فقط، وظل 15 مبنى غير مكتمل البناء على مدى الثماني سنوات الماضية وتم هدمها في وقت واحد، وتصاعد من المباني المنهارة سحب كثيفة من الغبار.

15 buildings were demolished in Yunnan’s capital city in #Kunming on Aug. 27. It seems one building in the middle refuses to fall. pic.twitter.com/Q0vINR7KQm