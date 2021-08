لحظة إنقاذ رجل من الموت أسفل قطار.. فيديو

نشرت شرطة نيويورك فيديو يوضح لحظة إنقاذ شخص من الموت المحقق أسفل قطار، بعدما فقد وعيه وسقط على القضبان.

وقالت شرطة نيويورك في حسابها على موقع "تويتر"، إن أحد ضباط الشرطة لم يتردد للحظة في النزول على القضبان ومحاولة إنقاذ الرجل الذي كان فاقداً وعيه.

ودفع تصرف ضابط الشرطة، رجل آخر من ركاب المترو، إلى مساعدته في التصرف الشجاع، حيث نزل هو الآخر إلى القضبان وساعد الشرطي في إنقاذ الرجل، وسط تصفيق حار من باقي ركاب المترو.

وأعربت شرطة نيويورك عن خالص امتنانها للشرطي والشخص الذي ساعده، واصفة تصرفهما بأنه "شجاع".

NYPD cops help New Yorkers at any cost!



When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ