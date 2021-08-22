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    لحظة إنقاذ رجل من الموت أسفل قطار.. فيديو

    المصدر:
    • متابعات - الإمارات اليوم
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    نشرت شرطة نيويورك فيديو يوضح لحظة إنقاذ شخص من الموت المحقق أسفل قطار، بعدما فقد وعيه وسقط على القضبان.

    وقالت شرطة نيويورك في حسابها على موقع "تويتر"، إن أحد ضباط الشرطة لم يتردد للحظة في النزول على القضبان ومحاولة إنقاذ الرجل الذي كان فاقداً وعيه.

    ودفع تصرف ضابط الشرطة، رجل آخر من ركاب المترو، إلى مساعدته في التصرف الشجاع، حيث نزل هو الآخر إلى القضبان وساعد الشرطي في إنقاذ الرجل، وسط تصفيق حار من باقي ركاب المترو.

    وأعربت شرطة نيويورك عن خالص امتنانها للشرطي والشخص الذي ساعده، واصفة تصرفهما بأنه "شجاع".

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