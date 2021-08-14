رصد جسم أخضر غامض يطير في السماء !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رصد طيارو طائرة تجارية وطائرة عسكرية جسم غامض وغريب في السماء، لونه أخضر ساطع، وذلك فوق خليج سانت لورانس على الساحل الأطلسي لكندا، وتم تقديم تقرير عن الحادث الغامض إلى قاعدة بيانات حوادث الطيران التابعة للحكومة الكندية.

وذكر الطيارون أنهم شاهدوا "جسماً طائراً أخضر لامعاً" "طار في سحابة ثم اختفى"، وأوضح التقرير أنه لم تتأثر أي من عمليتي الطيران.

وبحسب صحيفتا "إكسبريس" و"ديلي ميل"، فقد كانت الطائرة التجارية طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM متجهة من بوسطن إلى أمستردام، فيما كانت الطائرة العسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الكندي وكانت تطير من قاعدة في أونتاريو إلى كولونيا بألمانيا.

وقام ستيفان واتكينز، الباحث في مجال الطيران والشحن، بتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها، ولاحظ أن الطائرة العسكرية صعدت 1000 قدم (300 متر) إما لتحريف الجسم أو الاقتراب منه.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الملكية الكندية لـ"ديلي ميل": "رأى الطاقم شيئاً ما في الهواء ، وأبلغ عنه وفقاً للإجراء القياسي، ومن غير المعروف ما رأوه تحديداً، وليس هناك ما يشير إلى أنه كان يشكل أي نوع من القلق الأمني أو يهدد سلامة الطائرة".

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