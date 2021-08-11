مُسن مصري ينتحر شنقاً على شجرة زرعها قبل 40 عاماً

المصدر: القاهرة - متابعات

أقدم مُسن مصري على الانتحار شنقاً على شجرة توت زرعها قبل نحو 40 عاماً أمام منزله في محافظة البحيرة، داخل الأراضي الزراعية، وبررت أسرته انتحاره لمروره بضغوط نفسية دفعته إلى ذلك.

وذكرت صحيفة الوطن المصرية أن المُسن الراحل كان يعيش في عزبة الصيادين التابعة لقرية الخمسين بمركز كفر الدوار، وانتقلت الجهات الأمنية إلى محل الواقعة للتحري والبحث عن أسباب الحادث، وأفادت التحريات الأولية وشهود العيان، أن ضغوطاً نفسية مر بها المسن دفعته للانتحار شنقاً، ولم ترصد التحريات أي خلافات بينه وبين أحد.

وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي عقب وصول خبر انتحار المُسن "م. سعيد"، مؤكدين أن سمعته الطيبة وأخلاقه الحميدة أهم ما كانوا يميزانه، وذكر أحدهم أن الشجرة التي أقدم على الانتحار عليها، زرعها المنتحر قبل 40 عاماً من الآن، وكانت علامة بارزة أمام منزله الذي بناه وسط أرضه الزراعية.

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