شاب هندي يلقي نفسه أمام القطار ليتصدر يوتيوب.. فيديو

ألقت السلطات الهندية القبض على أحد المؤثرين بموقع يوتيوب بعد نشره مقطع فيديو مفبرك يروج للانتحار أمام القطار هادفاً إلى حصد المشاهدات وكسب المزيد من المتابعين والأموال.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" إن الشاب ويدعى عرفان خان أو كما يسمى نفسه "إيفي خان - Iffy Khan"، ولديه 44.8 ألف متابع على موقع يوتيوب، قام بتصوير الفيديو المفبرك على خطوط السكك الحديدية بين محطتي باندرا وخار للسكك الحديدية، وقام بفبركة الفيديو ليبدوا وكأن القطار صدمه ومات، على خلاف الحقيقة.

وألقت الشرطة الهندية القبض على عرفان خان من منزله في باندرا بموجب المادتين 336 (ارتكاب فعل يعرض حياة الآخرين والنفس للخطر) و 188 (عصيان النظام) من قانون العقوبات الهندي. كما تم حجزه أيضاّ بموجب القسم 505 (1) (ينشر أو يوزع أي بيان بقصد التحريض) بموجب قانون السكك الحديدية الهندي، والمادتان 145 (إزعاج) و147 (التعدي على ممتلكات الغير).

وقال خان في تحقيقات الشرطة، إنه صنع الفيديو المفبرك لزيادة متابعيه عبر الإنترنت وأنه قام بمثل هذه الحيلة للمرة الأولى. وحذف الفيديو ونشر مقطعًا آخر يعتذر للشرطة ومتابعيه، موضحًا أن مقطع الفيديو عبارة عن عمل من جزأين والجزء الثاني كان من المفترض أن يوضح أن الموت بالانتحار ليس الحل للمشاكل.

IFFY KHAN influencer & event planner made video & posted it on Instagram in which he is promoting suicide also provoking other people to do same act which is very dangerous.Location of video shot between Bandra-Khar tracks,Western Railway @WesternRly@RailMinIndia @drmbct pic.twitter.com/G2mrx2Fig5