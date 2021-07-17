ماتت بفستان الفرح.. مصرع عروس مصرية قبيل زفافها

المصدر: القاهرة - متابعات

شهدت إحدى المحافظات المصرية واقعة مأساوية، حيث توفيت عروس عقب عودتها من شراء فستان الفرح، وكان مقرراً أن يكون ثاني أيام عيد الأضحى المبارك هو موعد زفافها، لكن العروس لقيت مصرعها في حادث مروري وبصحبتها فستان الزفاف.

بدأت تفاصيل الواقعة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، عندما بدأت العروس "علا السعيد"، 23 عاماً، التحضيرات النهائية لحفل زفافها، واتفقت مع خطيبها على أن يشتريا فستان الزفاف، وذهب برفقتهما شقيقتها وشقيقة خطيبها، واختارت العروس فستان زفافها من "الأتيلية" الذي ذهبوا إليه، ثم خرجوا وبصحبتها فستان الفرح واستقلوا سيارة أجرة متوجهين من مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ إلى قريتهم، لكن السيارة انقلبت بهم في مجرى مائي "ترعة" بالقرب من محطة قطار قرية سنهور.

حاول المارة إخراج المتواجدين في السيارة، ونجا الجميع إلا العروس التي حضنتها شقيقتها وهي تصرخ قائلة: "أختي ماتت، أختي هنزفها للجنة بدل عريسها، علا ماتت".

وروى أحد شهود العيان أن المتواجدين في مكان الحادث أدركوا أن المتوفاة عروس كانت تستعد لزفافها بعدما وجدوا فستان فرح مغموراً بالمياه وشقيقة الفتاة تقول: "ليه كدة تموتي وتسيبينا قبل فرحك"، فيما خيم الحزن على أهالي قريتي العروس والعريس بدلاً من الفرح الذي كانا سيشهدانه بعد خمسة أيام.

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