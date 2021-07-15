لسبب غريب.. رجل ينام 300 يوم في السنة وقيلولته تستغرق 25 يوماً

المصدر: متابعات - سمير سعيد

يقضي رجل من منطقة ناجور الهندية، 300 يوم في السنة وهو نائم وذلك بسبب اضطراب في النوم يعرف باسم فرط النوم.

في حين أن معظم الناس ينامون ما يقرب من 6.5 إلى 8 ساعات يومياً في فترة واحدة، إلا أن وبورخارام البالغ من العمر 42 عاما والمقيم في قرية بهادوا في ولاية راجاستان ينام لمدة 25 يوما متواصلا بمجرد أن يأخذ قيلولة.

وقد تم تشخيص الرجل بالمتلازمة النادرة لأول مرة منذ 23 عاما، ومنذ ذلك الحين، أثرت الحالة المرضية على صحته وأسلوب حياته.

بمجرد أن ينام، يصعب عليه الاستيقاظ. في الواقع، يقوم أفراد عائلته بالأعمال اليومية له، بما في ذلك إطعامه والاستحمام عندما يكون نائمًا.

وبورخارام الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين القرويين، يدير شركة محلية في المنطقة، لـ5 أيام فقط في الشهر، فهو وبمجرد أن ينام، قد يكون من الصعب للغاية عليه الاستيقاظ.

وذكر أفراد الأسرة أنه في البداية، نام لأكثر من 7 إلى 8 أيام متتالية، إلا أن الأعراض ساءت مع مرور السنين، مما أدى في النهاية إلى النوم لمدة 20 إلى 25 يوما تقريباً.

ويدير بورخارام محل بقالة صغير في قريته لمدة خمسة أيام فقط في الشهر.

حتى أثناء جلوسه في متجره، ينام عدة مرات أثناء عمله.

في الأيام الأولى للمرض، اعتاد بورخارام على النوم لمدة 15 ساعة في اليوم. طلبت عائلته المساعدة الطبية، لكن مرضه لا يمكن علاجه.

بحلول عام 2015، استمرت حالته في التفاقم حيث زادت فترة نومه ساعات عدة وبعد ذلك إلى أيام عدة.

يقول بورخرام إنه يظل مرهقًا معظم الوقت وتظل إنتاجيته معدومة.

كما أنه يعاني من الصداع بالرغم من تناول الأدوية والنوم المفرط.

ومع ذلك، تأمل زوجته ووالدته أن يتعافى قريبًا ويبدأ في عيش حياة طبيعية كما كان من قبل.

وتقول والدته كانفاري ديفي، إن الأسرة تعمل أيضًا في الزراعة مما يساعدها على تغطية النفقات اليومية. ومع ذلك، لا تزال الوالدة قلقة على مستقبل ابنها وحفيدتيها.

هذا ويعزو العلماء هذه الحالة إلى حدوث تقلب في بروتين الدماغ المعروف باسم TNF-alpha والذي يرتبط عموما بالاضطرابات المرتبطة بالنعاس المفرط، مثل انقطاع النفس أثناء النوم وفرط النوم مجهول السبب.

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