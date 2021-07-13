مصر.. إيقاف كمسارى القطار وإحالته للتحقيق بعد فيديو الاعتداء على راكب

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدرت هيئة السكك الحديدية بمصر، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار ركاب منوف - طنطا، وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة، والذي قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على الراكب ورفض الكمساري تحصيل الأجرة والغرامة ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة، حفاظًا على حقوق الراكب.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه تم إيقاف كمسارى القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة «لا تهاون في حق أي راكب»، خاصةً أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل، ترتكز على حسن معاملة الركاب، وأن يكون التعامل في كافة المواقف، وفقًا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

وأكدت الهيئة على الاحترام التام لجمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية.

يأتي ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمشادة بين قائد قطار ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف.

ويظهر الفيديو مشادة بين سيدة مصورة الفيديو ومعها عدد من الركاب مع قائد القطار ومساعديه.

القصة كما أوضح فيديو هناء قنديل «سيدة القطار» الجديدة، أن الكمساري تعدى بالضرب بصفع راكب أمام ابنته بعدما عجز الراكب عن دفع غرامة محطة إضافية.

وقالت مصورة الفيديو، إنها تعمل محامية، وإن الركاب حاولوا حماية الراكب ودفع الغرامة بدلًا منه رحمة بابنته التي ظلت تبكي، إلا أنه رفض تحصيل الغرامة من الركاب وصمم على دفع الراكب لنفسه أو تحرير محضر ضده.

وبعد محاولات عديدة، أوضحت هناء قنديل أنها قامت بالتصوير بسبب استغلال قائد القطار والكمساري سلطتيهما في التعدي على المواطن وتجاوزا في حقه وإهانته أمام ابنته.

واستغاثت مصورة الفيديو بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات السكة الحديد بمعاقبة قائد القطار ومساعديه ورفض تحصيلهم الغرامة وتعمدهم إهانة الراكب أمام ابنته.

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