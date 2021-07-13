رجل غيور جداً يضرب زوجته ويحاول الانتحار مع طفله من الطابق الـ 13.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

صعد رجل فوق درابزين الشرفة في الطابق الثالث عشر من مبنى سكني ووقف لأكثر من ساعتين مع طفل عار بين ذراعيه، مخاطراً بحياة الطفل.

وبحسب قوله فإن زوجته خانته وطالب بإحضارها إليه في الشقة، وعندما تواصلت الشرطة مع زوجته فوجئ رجال الأمن بقدوم امرأة مصابة بكدمات شديدة على وجهها إلى الشقة، متوسلة لزوجها بإطلاق سراح طفلهما، ووعدت بسماع كلام زوجها، بينما زاد غضب الرجل عندما رأى زوجته.

ووفقاً لوكالات الأنباء الروسية،

قام رجال الإنقاذ بتجهيز معدات النجاة تحت الشرفة في الجزء العلوي من المتجر، الموجود في الطابق الثالث، استعداداً لاحتمال سقوط الرجل والطفل.

وبعد مفاوضات مرهقة، ترك الرجل الطفل بعيداً عن الشرفة، ثم صعد إلى سور الشرفة مرة أخرى وطلب مشروب "الفودكا" وسيجارة.

بالتوازي مع هذه الأحداث، تم إرسال مجموعة من القوات الخاصة إلى الشقة، مما أدى إلى تحييد الرجل، وأصبحت حياة الطفل في أمان.

ووفقًا للبيانات الأولية، قام رومان تيرنتييف البالغ من العمر 34 عامًا بضرب زوجته مرارًا وتكرارًا، وبعد ذلك اشتكت منه إلى الشرطة.

في يوم الحادث، تقدمت المرأة بطلب الطلاق، فقام بفعلته ليهدد زوجته للعدول عن الطلاق وعدم ترك المنزل.

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