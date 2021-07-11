بعد سؤال مفاجئ على الهواء.. رد غير متوقع لوزير التعليم المصري عن جمع كلمة «حليب»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أجاب وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، على حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمع «حليب» التي جاءت في امتحان مادة اللغة العربية للقسم العلمي لثالثة ثانوي بمصر.

وفي رد غير متوقع من الوزير على سؤال مفاجئ على الهواء عن جمع كلمة «حليب»، قال الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحافي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: «أنا مش حافظ الإجابة ولا بنبقى عارفين الامتحان».

وأوضح الوزير: «الامتحان يتم وضعه من خلال الكمبيوتر عبر بنوك الأسئلة ويكون هناك أربعة اختيارات يختار الطالب ما بينها، وليس سؤالا في المطلق».

وقال وزير التربية والتعليم، إن الطلاب اعتادوا حفظ الأسئلة في الامتحانات ويشعرون بالتفوق الوهمي.

وطالب الوزير، خلال المداخلة الهاتفية، الأهالي والطلاب بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة والوقت، خاصة أن الأمر بأكمله منافسة بينهم الطلبة في أداء الامتحانات بمعايير ثابتة.

ولفت الوزير إلى أنه فيما يختص بشكاوى الطلاب بعدم وجود مراوح في اللجان، أوضح أن تعليمات وزارة الصحة أصدرت تكليفاتها بعدم استخدام المراوح لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، ولكن تم السماح باستخدام مراوح جانبية فقط.

وأعلن وزير التربية والتعليم بيانا بشأن الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة، اليوم السبت، خلال أداء طلاب الشعبة العلمية لامتحان اللغة العربية.

وأكد شوقي أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد ثمان حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات «الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف»، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وعن نتيجة انتهاء التحقيق مع الطلاب، أشار الوزير إلى أنه تم حرمان خمسة طلاب من الامتحان لمدة عامين العام الحالي والمقبل، وطالب لمدة عام وطالبين من امتحان اللغة العربية اليوم بسبب الغش، مع مجازاة الملاحظين بالخصم شهرين من راتبهم وحرمانهم من الامتحانات لمدة خمس سنوات وإبلاغ النيابة بالواقعة.

كما أعلن الوزير عقوبة ثلاثة آخرين من الطلاب بإلغاء امتحانهم لهذا العام وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.





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