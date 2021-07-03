سفيرة دولة أجنبية في لبنان تنتظر في طابور البنزين

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نشرت السفيرة الكندية لدى لبنان، شانتال تشاستيناي، صورة على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» مرفقة بتعليق حول شأن أزمة البنزين التي يعاني منها لبنان في الأشهر الأخيرة.

وغردت السفيرة الكندية تشاستيناي قائلة: «محطة وقود أخيرا في الأفق! الانتظار في الطابور بصبر مثل الجميع.. ماذا تفعل صباح السبت الجميل؟».

وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجيًا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين يومياً إلى 22 ساعة.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 لترا) 95 أوكتان الـ60 ألف ليرة (40.6 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بعد ارتفاع بنحو 16 ألف ليرة.

وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة الـ63 ألفاً (42 دولارا) بعد ارتفاع بقيمة 16.300 ليرة. وتجاوز سعر صفيحة المازوت 46 ألف ليرة (30.7 دولارا) بعد زياردة قدرها 12.800 ليرة.

ورفع لبنان، الثلاثاء، أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30 %، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئيًا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث مع فقدان العملة الوطنية الليرة نحو 90% من قيمتها، وذلك على خلفية أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية.

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