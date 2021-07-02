فتاة الفيوم.. ذهبت لجمع القمامة فتعرضت للتحرش والضرب ونزع الحجاب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تسبب فيديو مدته 8 دقائق في إثارة حالة من الغضب بين أهالي محافظة الفيوم المصرية، إذ تضمن المقطع المصور، ظهور فتاة، عرفت إعلاميا بـ"فتاة الفيوم"، حيث كانت تقوم بجمع القمامة من منطقة ميدان المسلة، أحد أشهر ميادين المحافظة، وما إن ترجلت من عربة "الكارو" التي كانت تستقلها في مهنتها كعاملة قمامة، حتى اقترب منها شابان وشرعا في التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها بطريقة فجة، غير مبالين بما يفعلانه في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من المارة.

"فتاة الفيوم" هكذا عرفها جمهور السوشيال ميديا، الذين قاموا بتداول الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات بسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهما وتقديمهما للعدالة لتوقيع العقاب الرادع على فعلتهما، وكان المقطع قد أظهر أيضا مقاومة الفتاة للمتحرشين ودفاعها المستميت عن نفسها في سبيل التخلص من أيدي المتهمين.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية، كانت المجني عليها، قد قامت بالتقاط الحجارة من الأرض لرشق المتحرشين بها في محاولة منها للابتعاد عنها وتركها وشأنها، إلا أنها فوجئت بالمتهمين يقومان بالفعل ذاته، إذ لم يكتفيا فقط بالتحرش بها، ولكن قاموا أيضا برشقها بالحجارة، وأخذا يتناوبان على الاقتراب منها واحتضانها وملامسة جسدها، كما قاما بنزع حجابها عن رأسها عدّة مرات قبل أن تقوم بارتدائه مرّة أخرى.

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الفيوم، أنّه تم تحديد هوية المتهمين اللذين تحرشا، بالفتاة العاملة في جمع القمامة بميدان المسلة، وأنّه سيتم ضبطهما خلال ساعات، حيث أظهر مقطع الفيديو ملامح المتحرشين، الذين قاما بملامسة جسد الفتاة وتعديا عليها بالضرب.

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