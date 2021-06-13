الشرطة الفرنسية تفرق حفلاً شبابياً حاشداً وسط باريس

المصدر: باريس - أ ف ب

فرّقت الشرطة الفرنسية مساء السبت تجمعا لمئات الشباب المحتفلين لليلة الثانية تواليا في ساحة "ليزانفاليد" وسط باريس، وفق مراسلة فرانس برس.

وتدخلت قوات الأمن على خلفية "عدم الالتزام بالقواعد الصحيّة" وتعرضت إلى "الرشق بمقذوفات"، وفق ما أفادت عبر تويتر.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت ثلاثة أشخاص.

وتجمع بين 1500 وألفي شاب في ساحة "ليزانفاليد" الواسعة مساء الجمعة بعد الإعلان عن إقامة "سهرة بروجيكت اكس". وتدخلت الشرطة مع بدء سريان حظر التجول الساعة 23,00 ليلا، فتعرض عناصرها للرشق بمقذوفات.

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