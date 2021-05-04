3 قتلى و10 مصابين جراء حريق بفندق في موسكو

المصدر: موسكو - د ب أ

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء حريق اندلع في فندق بجنوب شرق موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن وزارة الطوارئ الروسية القول، في بيان، إن الحريق وقع في فندق من خمسة طوابق، مشيرة إلى أن 305 أشخاص بينهم 114 طفلا كانوا داخله لحظة اندلاع الحريق.

وأُصيب عشرة أشخاص، بينهم طفلان، من جراء الحريق.

وأكدت الوزارة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، وأن السلطات المختصة بدأت تحقيقا لمعرفة أسبابه والمسؤولين عنه.

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