بعد غروب شمس الغد.. اقتران المريخ والقمر في سماء السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يختفي كوكب المريخ غداً السبت الساعة 15:10 عصراً بتوقيت السعودية خلف القمر في ظاهرة فلكية تسمى «الاحتجاب»، التي تشبه إلى حد ما اختفاء الشمس خلف القمر في الكسوف، ويستمر ذلك 60 دقيقة.

وسيُشاهد بعد غروب الشمس في سماء السعودية اقتران المريخ والقمر بشكل واضح بالعين المجردة بعد أن يصلا إلى أقل مسافة زاوية بينهما طوال العام بمقدار 0.1 درجة، وهي واحدة من الاقترانات السبعة التي سيشهدها عام 2021 بين هذين الجرمين السماويين.

من جانبه، قال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حسن عسيري، إن «ظاهرة الاحتجاب يمكن مشاهدتها في أجزاء محدودة من قارة آسيا، حيث يبدأ الليل لديهم، بينما في المناطق الأخرى من العالم لا يمكن مشاهدتها لأنها ستحدث في ساعات النهار».

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه «الظاهرة تحدث عندما يختفي جرم سماوي خلف القمر أو خلف جرم سماوي آخر»، موضحاً أنها «تتكرر بين القمر والنجوم من فترة إلى أخرى بينما تحدث بشكل أقل بين القمر والكواكب»، مفيداً بأنها «سوف تتكرر مرة ثانية للمريخ في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وأشار الدكتور عسيري إلى أنه «في حالات نادرة جداً يعبر كوكب من أمام كوكب آخر»، لافتاً إلى أن «كوكب الزهرة سيعبر من أمام كوكب المشتري بعد 44 عاماً من الآن».

وتابع: «اقتران القمر والمريخ يحدث عندما يقع جرمان سماويان في مكان قريب من بعضهما البعض على نفس خط الطول السماوي، وعند الاقتران يظهر الجرمان للناظر وكأنهما متجاوران بينما في الواقع تفصل بينهما مسافة شاسعة».

وأكد الدكتور عسيري أنه «يُمكن رؤية اقتران المريخ والقمر غداً السبت في السعودية بالعين المجردة فوق الأفق الغربي من بعد غروب الشمس بنصف ساعة».

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